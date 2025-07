Il degrado ai Cancelli di Ostia continua tra occupanti e sporcizia FdI | Campidoglio colpevole estate rovinata

La spiaggia dei Cancelli di Ostia, lunga due chilometri e vicina alla tenuta di Castelporziano, non ha ancora i requisiti minimi per la stagione estiva che si è ufficialmente aperta il 1 maggio. La spiaggi a viene frequentata ogni weekend da più di diecimila persone, ma fino a questo momento i servizi offerti sono ancora incompleti e i bagni sono aperti soltanto in tre strutture su sette. Il litorale romano è ormai ridotto, secondo Adnkronos, a una superficie di di chioschi chiusi, serrande abbassate e strutture quasi del tutto abbandonate a loro stesse con nessuno spogliatoio e nessuna doccia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il degrado ai Cancelli di Ostia continua tra occupanti e sporcizia. FdI: “Campidoglio colpevole, estate rovinata”

Tra Ostia e Torvaianica neanche un bagno pubblico in 2 km di spiaggia, i ‘Cancelli’ nel degrado - (Adnkronos) – Neanche un bagno pubblico in quasi 2 chilometri: per le decine di migliaia di bagnanti che frequentano la lunga spiaggia libera tra Ostia e Torvaianica, a due passi dalla meravigliosa riserva naturale che ospita la tenuta del Presidente della Repubblica di Castel Porziano, la situazione è davvero difficile.

Bagni chiusi e sporcizia, le immagini del degrado ai ‘Cancelli’ di Ostia e Torvaianica – Video - (Adnkronos) – Per le decine di migliaia di bagnanti che frequentano la lunga spiaggia libera tra Ostia e Torvaianica, a due passi dalla meravigliosa riserva naturale che ospita la tenuta del Presidente della Repubblica di Castel Porziano, la situazione è davvero difficile.

Ostia, Cancelli nel degrado totale tra sporcizia e occupazioni dei migranti. FdI: “Gualtieri ha fallito” - «Con i Cancelli allo sbando, con le strutture occupate dai migranti e l’area in totale abbandono, e Ostia che ha diversi stabilimenti balneari posti sotto sequestro, la stagione è fallimentare, non c’è una cosa che va bene.

Cancelli di Ostia, spiagge senza servizi. Le critiche: "Campidoglio improvvisa sulla pelle dei bagnanti" - Da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Azione i commenti per i due chilometri ancora senza bagni e chioschi. Scrive msn.com

“Cancelli” di Ostia: degrado tra spiagge libere e servizi igienici inesistenti - I cittadini locali hanno documentato lo stato di abbandono della zona attraverso fotografie che mostrano rifiuti sparsi ovunque e bagni fatiscenti ma chiusi ... Come scrive ilquotidianodellazio.it