Roaming in Europa | attenzione ai costi shock nel 2025

Nel 2025, viaggiare in Europa con il proprio cellulare può diventare costoso se non si presta attenzione ai costi del roaming. Alcuni operatori addebitano oltre 16 euro per un singolo megabyte di dati, equivalente a pochi minuti di messaggio vocale o all’invio di alcune foto su WhatsApp. Una disattenzione potrebbe far lievitare il conto in modo sorprendente. Costi di roaming alle stelle in quattro paesi europei. Un recente rapporto di Verivox ha evidenziato che alcuni operatori, come Klarmobil in Serbia, addebitano fino a 16,18 euro per megabyte. Anche in Moldavia, Bosnia e Turchia, i costi possono superare i 12 euroMB. 🔗 Leggi su Urbanpost.it © Urbanpost.it - Roaming in Europa: attenzione ai costi shock nel 2025

