Chicago Med su Italia 1 | data di inizio e programmazione completa

La decima stagione di Chicago Med, uno dei più popolari medical drama prodotti da Dick Wolf, sta per approdare in prima visione su una delle principali reti italiane. La serie, che segue le vicende dei professionisti sanitari del Gaffney Chicago Medical Center, si prepara a catturare nuovamente l'attenzione di un vasto pubblico grazie a una programmazione strategica e accessibile anche ai non abbonati. Data di debutto della stagione 10 di Chicago Med su Italia?1. La decima stagione di Chicago Med farà il suo ingresso in prima visione assoluta sulla rete nazionale Italia?1 a partire da mercoledì 16 luglio 2024, con trasmissione prevista in prima serata.

