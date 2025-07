Dazi Schlein | va sostenuta Ue in negoziato ok contromisure dove fa più male

Roma, 16 lug. (askanews) – “Bisogna sostenere fino all’ultimo momento utile il negoziato che sta portando avanti l’Unione europea, essendo pronti a mettere subito sul tavolo in questa discussione da qui al primo agosto anche contromisure adeguate, che colpiscano dove fa male: i servizi digitali ad esempio le grandi multinazionali del Big Tech americano a questo sicuramente Trump è sensibile e deve capire che questi dazi farebbero male anche all’economia americana”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein arrivando al congresso della Cisl a Roma. “Sostenere da subito il negoziato europeo e chiediamo ancora al governo di riferire in Aula e al Paese per spiegare che strategia sta adottando per sostenere questo negoziato e anche che cosa fare nel caso nell’assenza di un accordo, perché le imprese e i lavoratori sono molto preoccupati”, ha sottolineato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

