Inter-Lookman colpo di scena pazzesco | le ultime di Sky Sport

Inter a tutta forza su Ademola Lookman: c’è l’accordo con il calciatore, Sky Sport fa il punto della situazione e rivela cosa manca. L’Inter sarebbe a un passo, secondo ‘Sky Sport’, da Ademola Lookman: il club avrebbe anche già il sì da parte del giocatore. Una notizia che ha spiazzato tutti e che è arrivata in maniera decisamente inaspettata. Inter forte su Lookman: la notizia dell’ultim’ora spiazza tutti. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, Ademola Lookman è entrato con prepotenza nel mirino dell’Inter che sarebbe pronta a dare filo da torcere all’Atletico Madrid, altro club interessato al giocatore. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Inter-Lookman, colpo di scena pazzesco: le ultime di Sky Sport

Gasperini: «Scudetto? Per tutti l’Inter era superiore. Lookman vuole andarsene» - Gasperini si è espresso così al termine del campionato sulla possibilità , poi sfumata, dell’Atalanta in lotta scudetto.

Mercato: il Napoli vuole Lookman, l’Inter pensa a Hojlund - Tempo di lettura: 4 minuti Conquistato lo scudetto e confermato Conte in panchina, la dirigenza del Napoli pensa ora a rinforzare la squadra per cercare di essere protagonista, sia in Italia che in Europa, anche nella prossima stagione.

Ora è Lookman la priorità in attacco dell’Inter! Cifre e alternative – CdS - E all’improvviso Lookman diventa la priorità in attacco per l’Inter. L’Atalanta vuole fare ulteriormente cassa dopo l’uscita di Mateo Retegui in direzione Arabia Saudita e il nigeriano è in uscita.

Lookman vuole l'Inter, l'Atalanta pronta a cederlo: le cifre per dare a Chivu un attacco stellare; Inter, nuovo colpo dall’Atalanta: è un big pazzesco; Diretta live calciomercato 16 luglio 2025, svolta Osimhen e Lucca per il Napoli, offerta Inter per Lookman, Milan su Pubill.

Inter, scatto decisivo per Lookman: il primo colpo dell’era Chivu - L’Inter accelera per Lookman: il nigeriano è il primo obiettivo di Chivu per l’attacco. Scrive milanosportiva.com

L'Inter sogna Lookman per l'attacco: il prezzo dell'Atalanta e le alternative - com/it come L'Inter sogna Lookman per l'attacco: il prezzo dell'Atalanta e le alternative. Segnala msn.com