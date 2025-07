Omicidio Scialdone ridotta condanna a 24 anni per ex compagno in appello

Condanna ridotta a 24 anni in Appello per Costantino Bonaiuti, l’ingegnere che a gennaio 2023 uccise l’ex compagna di 35 anni, Martina Scialdone, fuori da un ristorante in via Amelia nel quartiere Tuscolano a Roma. I giudici della Corte d’assise d’Appello di Roma hanno riformato la sentenza di primo grado che aveva condannato l’uomo all’ergastolo, facendo cadere l’aggravante della premeditazione. La vittima del femminicidio, avvocatessa, venne uccisa con un colpo di pistola che Bonaiuti le sparò al culmine di un violento litigio, iniziato prima dentro il ristorante e poi conclusosi all’esterno. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Omicidio Scialdone, ridotta condanna a 24 anni per ex compagno in appello

