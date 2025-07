Perché la Francia sta pensando di abolire due giorni festivi

Il primo ministro francese François Bayrou ha presentato un piano per ridurre il deficit pubblico del Paese al 4,6 per cento del Pil entro il 2026, rispetto al 5,8 per cento registrato nel 2024. Tra le misure proposte anche l’ abolizione di due giorni festivi: una sforbiciata alle date segnate in rosso sul calendario che, secondo le stime, porterebbe 5 miliardi di euro al bilancio dello Stato. Le feste ‘in bilico’: Paquetta e l’anniversario della resa della Germania nazista. François Bayrou (Imagoeconomica). I giorni festivi da sopprimere individuati da Bayrou sono il lunedì di Pasqua e l’ 8 maggio. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Perché la Francia sta pensando di abolire due giorni festivi

In questa notizia si parla di: giorni - festivi - francia - pensando

Turismo da record nei due ponti festivi. Oltre 8mila presenze in sette giorni - La settimana dal 28 aprile al 4 maggio che seguiva il ponte del 25 aprile, ha registrato una continuità straordinaria in termini di flussi turistici, con una notevole affluenza a Lucca secondo i dati raccolti nei centri di accoglienza e informazione riservati a cittadini e visitatori.

Lavori nella galleria ‘Claviere’ sulla statale 24 del Monginevro: chiusura diurna per più di 40 giorni, esclusi festivi e prefestivi - Lungo la strada statale 24 “del Monginevro”, Anas ha programmato dei lavori nella galleria ‘Claviere’, nell’ambito dell’omonimo territorio comunale, tra il km 95,250 e il km 96,460.

Quali giorni sono festivi in Italia - In Italia i giorni festivi sono stabiliti per legge e rappresentano momenti di pausa collettiva, celebrazione religiosa o commemorazione civile.

Francesco, Matteo e Sofia studiano Fisica in UniTS. Perché si sono iscritti e cosa li ha colpiti? Scoprilo nel video! Se stai pensando a Fisica, il corso è ad accesso libero. Tutte le info qui ? u.garr.it/RqCxe - facebook.com Vai su Facebook

Giorni festivi, ponti e vacanze: cosa annotare nel 2024; Perché la Francia sta pensando di abolire due giorni festivi.

La Francia pensa di non adeguare le pensioni 2026 e di sopprimere Pasquetta - Il premier francese, François Bayrou, annunciando il suo piano di tagli alla spesa in vista della manovra finanziaria 2026, ha proposto la soppressione di ’’due giorni festivi’’, citando ’’come esempi ... Si legge su ilsole24ore.com

La Francia pensa di sopprimere Pasquetta come festivo - Il premier francese, François Bayrou, annunciando il suo piano di tagli alla spesa in vista della manovra finanziaria 2026, ha proposto la soppressione di ''due giorni festivi'', citando ''come esempi ... msn.com scrive