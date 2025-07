Pontecagnano Faiano tunisino prova a darsi fuoco

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo le ore 16:00 a Pontecagnano Faiano in via Budetti presso una comunitĂ alloggio per persone con problemi psichiatrici un ospite un tunisino adulto si è comparso di benzina e voleva darsi fuoco. Sembrerebbe che la causa sia dovuta al fatto che tra 4 giorni lo stesso avrebbe dovuto abbandonare la struttura. Giunti sul posto personale della vopi e i carabinieri, ma l’uomo si è allontanato prima dell’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine. IN AGGIORNAMENTO  L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pontecagnano Faiano, tunisino prova a darsi fuoco

In questa notizia si parla di: pontecagnano - faiano - tunisino - darsi

Pontecagnano Faiano, una parte della scuola di Picciola destinata ai migranti del progetto Sai - La giunta di Pontecagnano Faiano ha approvato la destinazione di una parte del plesso scolastico “Picciola” alle attività formative e sociali del progetto SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione), finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo per circa un milione e mezzo.

Pontecagnano Faiano, arrestato per detenzione di sostanza stupefacente - In data 9 maggio u.s., a Pontecagnano Faiano, personale della Guardia di Finanza della Compagnia di Cava de’ Tirreni ha proceduto all’arresto di un uomo per il reato di “ detenzione di sostanza stupefacente “, in quanto lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, a seguito di perquisizione, sarebbe stato individuato in possesso di circa 2 chilogrammi di hashish, suddivisa in panetti di diverse grammature e dosi singole, un bilancino di precisione, un coltello ed uno smartphone verosimilmente utilizzati per l’attività di spaccio.

Pontecagnano Faiano, arrestato per truffa a un’anziana - In data 8 maggio u.s., a Pontecagnano Faiano, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all’arresto di un uomo per il reato di “truffa aggravata”, in quanto lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, avrebbe contattato telefonicamente un’anziana del luogo e fingendosi direttore di banca l’avrebbe indotta a farsi consegnare soldi e monili.

