Classifica Tour de France 2025 undicesima tappa | Pogacar paga una caduta Evenepoel e Vingegaard inseguono

L’undicesima tappa del Tour de France 2025 è stata caratterizzata da un colpo di scena: Tadej Pogacar è caduto quando mancavano cinque chilometri dal traguardo di Tolosa, al termine di una giornata molto movimentata e che si farĂ sentire nelle gambe dei corridori in vista delle grandi montagne. Il Campione del Mondo ha toccato la ruota posteriore del norvegese Tobias Halland Johannessen ed è finito a terra, andando poi a sbattere contro un muretto con la spalla sinistra a bassa velocitĂ . Il capitano della UAE Emirates XRG, grande favorito della vigilia per il trionfo alla Grande Boucle, si è prontamente rimesso in piedi, ha risolto il problema alla catena ed è rimontato in sella. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Tour de France 2025, undicesima tappa: Pogacar paga una caduta, Evenepoel e Vingegaard inseguono

