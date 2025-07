Il fantasista del Barcellona, Lamine Yamal, sarà indagato dalla Procura spagnola, su richiesta del Ministero dei diritti sociali del Paese dopo le accuse secondo cui alla festa per il suo diciottesimo compleanno avrebbero partecipato persone affette da nanismo, assunte per fornire intrattenimento. La protesta contro Yamal dell’associazione che tutela i diritti degli affetti da nanismo . The Independent scrive: “Si presume che Yamal abbia ingaggiato un gruppo di artisti affetti da nanismo per la sua festa di domenica scorsa, tenutasi nella cittadina di Olivella, a circa 50 km da Barcellona. Un rapporto della Bbc afferma che l’Associazione delle persone con acondroplasia e altre displasie scheletriche in Spagna (Adee) ha descritto l’atto come “inaccettabile nel 21° secolo” e che l’Adee ha presentato una denuncia legale contro il calciatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Yamal sarà indagato per l’ingaggio alle persone affette da nanismo (The Indipendent)