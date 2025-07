Aversa petardo esplode nella notte davanti a negozio di scarpe in via Presidio | danneggiato ingresso

Un forte boato ha squarciato il silenzio della notte in via Presidio, in pieno centro storico, ad Aversa. Un petardo sarebbe esploso dinanzi al negozio di scarpe “Arzillo Shoes”, mandando in frantumi la porta d’ingresso in vetro e danneggiando la saracinesca e il gradino in marmo dell’attivitĂ commerciale. Aversa, petardo esplode nella notte davanti a . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

