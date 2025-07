Belen frequenta Alessandro Martorana l’ex fidanzato storico di Elena Barolo

La vita privata di Belen Rodriguez è davvero degna di una telenovela. Dopo mesi di solitudine, in cui si è concentrata sul lavoro e sui figli, la soubrette avrebbe finalmente iniziato ad uscire con qualcuno. E non uno qualsiasi bensì Alessandro Martorana, l’ex compagno storico di Elena Barolo. Proprio l’ex Velina di Striscia la notizia che, complice la partecipazione a The Couple di Ilary Blasi, si è avvicinata parecchio ad Antonino Spinalbese, ex fiamma dell’argentina. Il valzer delle coppie e il gioco di intrecci è così servito. Belen e Alessandro Martorana stanno insieme?. A lanciare l’indiscrezione Gabriele Parpiglia, giornalista sempre molto informato sulle vicende di casa Rodriguez. 🔗 Leggi su Dilei.it

