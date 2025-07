Italia collabora al respingimento illegale di migranti in Tunisia gli audio lo provano | la denuncia delle Ong

L'11 luglio 33 persone sono state intercettate e respinte in Tunisia dalla Garde Nationale tunisina, la Guardia Costiera italiana era sul posto e ha soccorso altre 27 persone a bordo della stessa imbarcazione. Una registrazione della nave Humanity 1, anch'essa in loco, denuncia la collaborazione tra i tunisini e la motovedetta italiana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Venduti ai libici per meno di una capra”: la denuncia dei migranti soccorsi in mare dalla Tunisia - Il racconto dei profughi approdati in Italia a bordo della Ocean Viking: le persone intercettate dalle motovedette di Tunisi cedute in cambio di pochi euro a bande di trafficanti

La denuncia: “Mercato di esseri umani dalla Tunisia verso la Libia ... - Secondo la più grande e importante ong tunisina, il FTDES (Forum tunisino per i diritti economici e sociali), nel corso del 2023 e del 2024 la Tunisia ha infatti ... repubblica.it scrive