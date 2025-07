Incidente A1 in galleria a Barberino morta la bambina rimasta ferita | a perdere la vita anche i nonni la zia e il cane Grave la madre

Si è aggravato ulteriormente il bilancio dell?incidente stradale che ieri, martedì 15 luglio, ha distrutto una famiglia di Gravellona Toce. È morta anche Summer, la bimba. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Incidente A1 in galleria a Barberino, morta la bambina rimasta ferita: a perdere la vita anche i nonni, la zia e il cane. Grave la madre

È di tre morti e due feriti il bilancio dell’incidente in una galleria della A1 all’altezza di Barberino del Mugello. Grave una bimba di 5 anni. Chilometri di coda. #Tg1 Lorenzo Santorelli Vai su X

Incidente A1 in galleria a Barberino, morta la bambina rimasta ferita: a perdere la vita anche i nonni, zia e cane. Grave la madre L'auto travolta da un tir - Si è aggravato ulteriormente il bilancio dell’incidente stradale che ieri, martedì 15 luglio, ha distrutto una famiglia di Gravellona Toce. Scrive ilmessaggero.it

Morta la bimba di 4 anni coinvolta nell’incidente in A1, resta in gravi condizioni la madre - La piccola è deceduta oggi all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo lo schianto costato la vita ... Come scrive fanpage.it