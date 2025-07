Aigab su tassa soggiorno Roma serve proroga di un mese piattaforma Gecos non funziona

(Adnkronos) – "Nonostante sia stato prorogato dal 16 al 23 luglio il termine per la comunicazione e il versamento del contributo di soggiorno di Roma Capitale, anche grazie alla segnalazione di Aigab che ha effettuato circa i rallentamenti del funzionamento del Portale Gecos, il disservizio continua e ad oggi per proprietari ed operatori è ancora . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

