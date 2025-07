Simone Cristicchi | Non mi arrendo alla paralisi festeggerò i 20 anni di carriera

Nonostante la paralisi di Bell, Simone Cristicchi ha deciso di non riposarsi troppo: è pronto a tornare in concerto, soprattutto in occasione dell'anniversario dei 20 anni di carriera.

"Franciscus, il folle che parlava agli uccelli": il nuovo spettacolo musicale di Simone Cristicchi al Teatro Biondo - Arriva al Teatro Biondo di Palermo, venerdì 2 maggio alle ore 21, "Franciscus, l’attesissimo nuovo spettacolo musicale di Simone Cristicchi, scritto insieme a Simona Orlando.

Arricchito il programma di Ribalta Marea: in concerto anche Simone Cristicchi - Con l'avvicinarsi dell'estate si arricchisce il calendario di appuntamenti di Ribalta Marea di Cesenatico.

Simone Cristicchi sta male e ferma il tour: ecco cos’è la paralisi di Bell - Il cantautore costretto a cancellare una data in Valle d’Aosta per una paralisi facciale improvvisa. Scopri i dettagli, i rischi per il tour estivo e cos’è davvero la paralisi di Bell.

