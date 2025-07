Come Closer | dal 28 Agosto al cinema con Fandango ecco il trailer

Vincitore del Viewpoints Award al Tribeca Film Festival 2024 – uno dei piĂą importanti eventi internazionali dedicati al cinema indipendente – Come Closer  ha giĂ ottenuto 14 nomination in festival internazionali in tutto il mondo. Tom Nesher è stata selezionata da Variety  tra i  “10 Directors to Watch” del 2025, un riconoscimento che celebra i talenti emergenti del panorama cinematografico internazionale. La ventenne Eden, dopo l’improvvisa morte dell’amato fratello, prende misure estreme per riempire il vuoto che si è creato nella sua vita. 🔗 Leggi su Cinefilos.it