Tempo di lettura: 2 minuti I concerti lo scorso anno hanno registrato 65.515 spettacoli (+6,3% sul 2023), 29 milioni di spettatori (+2,9%) e una spesa complessiva di 989,3 milioni di euro (+1,4%). Cala leggermente la spesa media per spettatore (-1,5%), pari a 34,13 euro, segno di una maggiore accessibilità in un contesto di inflazione. Tra i dieci concerti più grandi ci sono pure quello dei Green Day a Milano, seguito poi dai Metallica, Travis Scott, Lana del Rey e Stray Kids e le due date di Taylor Swift. Chiudono la top 10 i Coldplay a Roma.    A trainare il settore continua a essere la musica pop, rock e leggera, con il 59% dell’offerta e l’83% degli spettatori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Siae, tra 10 live più seguiti 2024 il concerto di Max Pezzali all’Olimpico: dominano gli artisti stranieri

Siae, tra i 10 live più seguiti 2024 Pezzali all'Olimpico - Non solo grandi artisti internazionali. Tra i dieci live con più spettatori in Italia nel 2024, secondo il Rapporto Siae, c'è anche quello di Max Pezzali allo Stadio Olimpico, l'unico di un performer italiano, che ha raccolto oltre 64mila persone e si posiziona al nono posto in classifica.

Siae: Ac/Dc concerto top nel 2024, Pezzali unico italiano tra primi 10. I live più seguiti dell'anno - Anche nel 2024 i concerti si confermano il motore trainante dell’industria dello spettacolo in Italia. Riporta informazione.it