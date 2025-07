Tour de France Abrahamsen vince l’11^ tappa | in maglia gialla Healy

Anche l’11^ tappa del Tour de France è terminata e ha proclamato un campione: Abrahamsen ha vinto la tappa di Tolosa, la maglia gialla è di Healy. La tappa di Tolosa del Tour de France è da poco terminata e ha proclamato un nuovo campione: ad arrivare prima di tutti e a vincere l’11^ appuntamento di questo 2025 è stato Abrahamsen. Il norvegese ha dato vita a un vero e proprio show che difficilmente gli appassionati di questo sport dimenticheranno. Di seguito i dettagli. Abrahamsen vince l’11^ tappa del Tour de France: che gara per il norvegese. Il pilota dell’Uno-X-Mobility, in questa 11^ tappa da poco terminata, è andato in fuga fin dall’inizio insieme a Schmid e all’italiano Ballerini. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: tappa - tour - france - abrahamsen

