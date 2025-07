Assicurazione per docenti e studenti misura confermata anche per il 2025-2026 | 5 milioni stanziati ma sarà strutturata almeno fino al 2034 TESTO

Ritorna l’assicurazione obbligatoria per studenti e personale scolastico. Un emendamento al decreto legge 9025, su cui è arrivato il via libera della Commissione Cultura e Istruzione del Senato, prevede l’estensione della copertura assicurativa a partire dall’anno scolastico e accademico 2025-2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: assicurazione - studenti - docenti - misura

Sicurezza sul lavoro, Meloni: ‘Corsi nelle scuole e assicurazione Inail per studenti e docenti’ - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni annuncia nuove iniziative per rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro, puntando sull’educazione scolastica e il potenziamento della copertura assicurativa per tutto il personale scolastico.

Assicurazione Inail strutturale per personale scolastico e studenti e laboratori sulla sicurezza a scuola: le proposte della Ministra Calderone - Durante un incontro tenutosi a Palazzo Chigi con i rappresentanti sindacali, la Ministra del Lavoro Marina Calderone ha confermato l’intenzione del governo di rendere permanente l’assicurazione Inail per il personale scolastico, sia docente che non docente, estendendola anche a tutti gli studenti.

Assicurazione INAIL docenti, ATA e studenti, il Governo stanzia 40 milioni di euro per renderla strutturale: copertura completa per incidenti, viaggi d’istruzione e tragitti casa-istituto - Un gesso che cade, una caviglia che si storce durante l’ora di educazione fisica, una caduta sulle scale tra una lezione e l’altra.

Secondo te gli insegnanti anaffettivi e sfaticati, segnalati dagli studenti durante la maturità , dovrebbero essere licenziati all’istante? - facebook.com Vai su Facebook

Assicurazione per docenti e studenti, misura confermata anche per il 2025-2026: 5 milioni stanziati, ma sarà strutturata almeno fino al 2034. Emendamento al Dl Università . TESTO; Torna l’assicurazione per docenti e studenti a scuola dall’anno scolastico e accademico 2025-2026; Inail: proroga assicurazione per studenti e docenti.

Torna l’assicurazione per docenti e studenti a scuola dall’anno scolastico e accademico 2025-2026 - È quanto prevede un emendamento al decreto legge 90/25, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute. Secondo ilsole24ore.com

Valditara conferma: “Assicurazione sanitaria obbligatoria per docenti e ATA dal 2026” - Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato durante l'assemblea annuale dell'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) all'Auditorium Parco della Music ... Lo riporta orizzontescuola.it