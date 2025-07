Nissan chiude storico stabilimento è la fine di un’era

Chiude in Giappone la storica fabbrica Nissan di Oppama. Lo stabilimento della cittĂ Yokosuka, per oltre 60 anni sito produttivo di milioni di veicoli e uno dei primi grandi impianti di tutto il settore automobilistico nipponico, spegnerĂ le macchine entro meno di tre anni. L’ennesimo segno dei tempi che cambiano nell’automotive, una decisione definita “difficile ma necessaria” dal Ceo Ivan Espinosa proprio per fare fronte alle nuove sfide del mercato mondiale dell’auto. Scelta che il costruttore, facente parte del colosso industriale internazionale con Renault e Mitsubishi, sta portando avanti nell’ambito del piano strategico di ristrutturazione e del rilancio del marchio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

