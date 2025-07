Bus a lunga percorrenza restyling per la fermata

Gli autobus a lunga percorrenza, come ad esempio Flixbus e Itabus, per anni hanno avuto la loro fermata in Piazzale Boschetti. Con l’avvio delle operazioni di recupero e riqualificazione del Parco Tito Livio, è stata spostata nella sua collocazione attuale, ovvero via Sarpi. La situazione era. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: lunga - percorrenza - fermata - restyling

Treni, ancora disagi in Puglia: cancellati diversi regionali, ritardi su quelli a lunga percorrenza - Ancora disagi, ritardi e treni cancellati in Puglia. Questa volta a causare il "blackout" alcuni "accertamenti tecnici sulla linea tra Trani e Bisceglie", come spiegato da.

Oggi c'è sciopero: a rischio treni regionali e a lunga percorrenza - La giornata si profila nera per studenti e lavoratori pendolari. È in programma per oggi, venerdì 23 maggio, il secondo sciopero dei treni di livello nazionale del mese, dopo quello di martedì 6.

Bus a lunga percorrenza, restyling per la fermata; Riapre la stazione della metro A Furio Camillo dopo i lavori sulle scale mobili; Torino, nuova stazione per gli autobus in via Fossata: ci saranno bar e servizi. Aperta 24 ore su 24.

Bus a lunga percorrenza, restyling per la fermata - Operazione che permetterà di ampliare l’attuale autostazione e ricavare uno spazio dedicato agli autobus a lunga percorrenza. Lo riporta padovaoggi.it

Bus a lunga percorrenza. La fermata di Trento si sposta sulla ... - RaiNews - Da lunedì 7 ottobre a Trento la fermata dedicata ai pullman a lunga percorrenza è spostata da Lungadige Monte Grappa nell’area sosta bus di Lungadige San Nicolò (sull'altra sponda, in destra ... Da rainews.it