Torre Annunziata approvato il regolamento per la gestione degli impianti sportivi

Cuccurullo: “Fine lavori, approvazione tariffe e regolamento: una tripletta che restituisce il Giraud alla città ”. Il Consiglio comunale ha approvato il regolamento che disciplina l’uso e la gestione degli impianti sportivi. Il testo, approvato con 21 voti a favore e 2 astenuti, riguarda non solo lo stadio Giraud, ma anche tutte le palestre delle scuole di proprietĂ del comune. Il regolamento, presentato in aula dalla presidente della Commissione Sport Francesca Caso, classifica gli impianti, dividendo quelli scolastici dallo stadio Giraud. “L’approvazione di un nuovo regolamento, fermo al 2014, era necessario per adeguarci alla nuova normativa sul codice degli appalti del 2023 – spiega Francesca Caso – Con questo testo il Comune affida la gestione a un soggetto terzo, che può essere una societĂ o anche un’associazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

