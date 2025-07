In radio dal 15 luglio il remix di Maledetta Primavera

ph. by Alessio Mapelli MILANO – È in radio dal 15 luglio “Maledetta Primavera”, cover remix version di Paolo Ortelli in collaborazione con Julian DJ e co-prodotta con il DJ-Producer Roberto Molinaro, già disponibile in digitale (On My Own). Il celebre brano “Maledetta Primavera”, portato al successo da Loretta Goggi, rivive in una nuova veste techno in questa cover firmata da Paolo Ortelli, in collaborazione con Julian DJ e co-prodotta con il rinomato Dj-Producer Roberto Molinaro, nelle versioni Original e Extended. “Ho voluto fare un omaggio moderno e pulsante a uno dei classici intramontabili della musica italiana – racconta Paolo Ortelli – reinterpretandolo con sonorità elettroniche attuali, energia da club e grande rispetto per l’originale per un viaggio emotivo tra nostalgia e ritmo, pensato per far ballare tutte le generazioni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - In radio dal 15 luglio il remix di “Maledetta Primavera”

In questa notizia si parla di: radio - luglio - remix - maledetta

Torna in piazza Saffi il mega concerto di Radio Bruno: appuntamento a luglio - Torna a Forlì con ingresso gratuito, in piazza Saffi, il Yoga Radio Bruno Estate, il tour estivo di Radio Bruno che porta sui palchi delle più belle piazze d’Italia i grandi protagonisti della musica internazionale.

Torna in piazza Saffi il concerto estivo di Radio Bruno: appuntamento a luglio - Torna a Forlì con ingresso gratuito, in piazza Saffi, il Yoga Radio Bruno Estate, il tour estivo di Radio Bruno che porta sui palchi delle più belle piazze d’Italia i grandi protagonisti della musica internazionale.

Mavi debutta con “Shot”: dal 4 luglio 2025 il primo singolo in radio e streaming - Dal 4 luglio 2025 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Shot”, il primo singolo ufficiale della giovane cantautrice Mavi, nome d’arte di Geltrude Casazzone.

Dal 15 luglio arriva “Maledetta Primavera”, cover remix version di Paolo Ortelli; Sold out le prime tre date del tour di Antonello Venditti; A Pontedera il Capodanno più giovane della Toscana / Radio Stop Party.

In radio dal 15 luglio il remix di “Maledetta Primavera” - È in radio dal 15 luglio “Maledetta Primavera”, cover remix version di Paolo Ortelli in collaborazione con Julian DJ e co- Come scrive lopinionista.it

Arriva “Maledetta Primavera” cover remix di Paolo Ortelli - Il celebre brano “ Maledetta Primavera “, portato al successo da Loretta Goggi, rivive in una nuova veste techno in questa cover firmata da Paolo Ortelli, in collaborazione con Julian DJ e co- Da radiowebitalia.it