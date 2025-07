Nico Gonzalez Inter è lui l’alternativa a Lookman | può partire la trattativa con la Juve

Nico Gonzalez Inter, le ultime sul futuro dell'attaccante argentino della Juve nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. L' Inter continua a lavorare per rinforzare il proprio attacco, e sebbene il principale obiettivo di mercato resti Ademola Lookman, il club nerazzurro ha individuato anche altre opzioni per il reparto offensivo. Come riportato da Tuttosport, tra le alternative principali c'è il profilo di Nico Gonzalez, esterno offensivo della Juventus, che potrebbe entrare nei discorsi di mercato qualora la trattativa per Lookman con l'Atalanta non dovesse andare a buon fine.

? L'Atletico Madrid resta interessato ad ingaggiare Ademola Lookman nel caso di ulteriori cessioni. Nei giorni scorsi si sono svolti altri contatti, anche dopo l'accordo con Thiago Almada, in attesa di maggiore chiarezza sul prezzo finale. ’ Vai su X

Inter, in attacco si punta Asensio: il piano per prenderlo dal PSG Nuovo nome per l’attacco dell’Inter, i nerazzurri seguono Marco Asensio. Lo spagnolo, già seguito dai nerazzurri a gennaio, è in vendita. Il classe 1996 non resterà al Psg, club proprietario - facebook.com Vai su Facebook

Lookman all'Inter, Nico Gonzalez in Arabia. Il mercato degli attaccanti prende quota ma restano le telenovele Osimhen e Vlahovic; Calciomercato Oggi: pazza idea Lookman per l'Inter. Nico Gonzalez vicino all'addio alla Juve; Inter su Lookman, la Dea vuole 50 milioni. Juve: Nico apre all'Al-Ahli.

L'Inter pensa a Ademola Lookman, ma l'Atalanta vuole 50 milioni. La Juventus tratta con l'Al-Ahli per la cessione di Nico Gonzalez - L'Inter cerca un altro rinforzo in attacco, la prima scelta è Lookman dell'Atalanta: le alternative Openda, Ben Seghir, Nkunku e Garnacho. Secondo informazione.it

Lookman nel mirino dell'Inter: prima scelta di Chivu, l'Atalanta chiede 45 milioni. E Thuram può partire - Dopo la delusione Mondiale per Club, seguita a quella più grande della finale di Champions, l'Inter di Christian Chivu sta gettando le basi per il prossimo futuro e non solo. Segnala msn.com