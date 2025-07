Samsung Galaxy A36 a meno di 250€ nella variante 8 256 GB è da non perdere

Samsung Galaxy A36 5G in super offerta su eBay: display AMOLED 6.7", Snapdragon 6 Gen 3 e 6 anni di aggiornamenti a soli 245€ con coupon.

Samsung presenta Galaxy S25 Edge: un nuovo standard per il design ultrasottile - (Adnkronos) – Samsung Electronics ha annunciato l’arrivo di Galaxy S25 Edge, il nuovo dispositivo che amplia la linea Galaxy S e ne ridefinisce i confini grazie a un design ultrasottile unito a prestazioni di alto livello.

Samsung Galaxy S25 Edge, display più resistente con Gorilla Glass - ROMA (ITALPRESS) – Il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge, lo smartphone ultrasottile della serie Galaxy S, presentato da Samsung nei giorni scorsi – oltre che per un peso di appena 163 grammi – è caratterizzato anche da un telaio in titanio che offre una protezione duratura per l’uso quotidiano, e per il nuovo Corning Gorilla Glass Ceramic 2, un vetro ceramico progettato per la resistenza, utilizzato per il display frontale che offre una protezione avanzata e un design straordinariamente sottile.

Il prezzo di Samsung Galaxy S25 Edge si assottiglia: nuovi sconti cumulabili - Sul Samsung Shop Online ci sono diversi sconti di lancio per acquistare Samsung Galaxy S25 Edge: ecco tutte le offerte! L'articolo Il prezzo di Samsung Galaxy S25 Edge si assottiglia: nuovi sconti cumulabili proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S26, addio al modello Plus: la lineup cambia volto - Con l’arrivo della nuova serie Galaxy S26, Samsung sembra pronta a rivedere in modo sostanziale la composizione della propria gamma di fascia alta. Scrive tecnoandroid.it

Samsung Galaxy S26: addio al modello Plus, ma poche sorprese per i display - Samsung si prepara a rinnovare in maniera importante la lineup della serie Galaxy S26, stando ad un nuovo report che sembra confermare una delle principali indiscrezioni emerse nei mesi scorsi, ovvero ... Come scrive hdblog.it