Lookman Inter trovato l’accordo con il giocatore | pronta l’offerta all’Atalanta trattativa nel vivo!

Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. L’ Inter ha individuato in Ademola Lookman l’obiettivo principale per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ci sono stati contatti tra i nerazzurri e l’ Atalanta, con l’Inter pronta a presentare un’offerta di 40 milioni di euro per il giocatore nigeriano. Tuttavia, l’Atalanta valuta Lookman almeno 50 milioni di euro, creando una differenza significativa tra domanda e offerta. La posizione dell’Atalanta e la volontĂ del giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, trovato l’accordo con il giocatore: pronta l’offerta all’Atalanta, trattativa nel vivo!

Gasperini: «Scudetto? Per tutti l'Inter era superiore. Lookman vuole andarsene»

Mercato: il Napoli vuole Lookman, l'Inter pensa a Hojlund

Ora è Lookman la priorità in attacco dell'Inter! Cifre e alternative

