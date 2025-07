Calciomercato Juventus Sky | l’Inter punta forte su Lookman ma valuta anche altre opzioni Tra le alternative c’è Sancho e anche un attaccante bianconero! La clamorosa indiscrezione

Calciomercato Juventus, l’Inter pressa per Lookman e monitora delle alternative! Tra queste c’è Sancho e un attaccante bianconero. Il calciomercato Juventus continua a vivere giorni intensi, con le principali squadre italiane che si preparano ad affrontare la nuova stagione con rinforzi importanti. Nel frattempo, l’ Inter sta concentrando le proprie attenzioni su un obiettivo preciso per il reparto offensivo, ma ha anche diverse alternative da tenere in considerazione. Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, l’ Inter ha fatto sapere di voler fortemente un attaccante, e tra le sue priorità c’è un nome in particolare: si tratta di Ademola Lookman, con cui c’è già un accordo di massima. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus (Sky): l’Inter punta forte su Lookman, ma valuta anche altre opzioni. Tra le alternative c’è Sancho e anche un attaccante bianconero! La clamorosa indiscrezione

In questa notizia si parla di: juventus - inter - calciomercato - lookman

Juventus Women, ufficiale: cambia l’orario della sfida contro l’Inter all’Allianz Stadium. Ecco il motivo - di Redazione JuventusNews24 Juventus Women, cambia l’orario della sfida contro l’Inter: ufficiale la decisione.

Juventus-Inter Women: le convocate di Piovani per l’ultima della stagione! - Gianpiero Piovani convoca ventisei giocatrici per Juventus-Inter Women, sfida valida per la decima e ultima gara di poule scudetto.

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League - La stagione dell’ Inter Women si è chiusa con una bella vittoria contro la Juventus campione d’Italia.

L'Inter è al lavoro per programmare la nuova stagione. Spazio al calciomercato ma non solo, gli aggiornamenti sulla campagna abbonamenti 25/26 e sul... - facebook.com Vai su Facebook

Inter su Lookman, la Dea vuole 50 milioni. Juve: Nico apre all'Al-Ahli; Inter, Lookman prima scelta sul mercato in attacco: la richiesta dell'Atalanta; Calciomercato Oggi: pazza idea Lookman per l'Inter. Nico Gonzalez vicino all'addio alla Juve.

Lookman nel mirino dell'Inter: prima scelta di Chivu, l'Atalanta chiede 45 milioni. E Thuram può partire - Dopo la delusione Mondiale per Club, seguita a quella più grande della finale di Champions, l'Inter di Christian Chivu sta gettando le basi per il prossimo futuro e non solo. Lo riporta msn.com

Lookman resta in Serie A, operazione da 50MLN: Juve beffata - Considerata l’insistenza la Juventus davvero credeva di formare il duo David- Come scrive calciomercatoweb.it