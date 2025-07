Trova la piramide perduta attività didattica per bambini al museo di Villa Frigerj

Domenica 20 luglio alle ore 17, al museo archeologico Villa Frigerj c'√® "Trova la piramide perduta",¬†attivit√† didattica adatta ai bambini dai 5 anni in su, a cura di musA- connessioni per la cultura. Un percorso¬†alla scoperta di uno dei popoli pi√Ļ affascinanti dell'antichit√†, gli Egizi, dove. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: trova - piramide - perduta - didattica

Unknown: La piramide perduta - Film 2023 - Movieplayer.it - Unknown: La piramide perduta, la recensione del film, la trama, i trailer, le foto dal set ed il cast completo. Riporta movieplayer.it

Unknown: la Piramide Perduta, su Netflix in streaming da oggi - Unknown: la Piramide Perduta, il primo film che fa parte della nuova misteriosa docuserie, sbarca in streaming su Netflix a partire da oggi 3 luglio 2023 per tutti gli utenti abbonati. Scrive movieplayer.it