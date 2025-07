Von der Leyen presenta la proposta di bilancio settennale dell’Ue | Quintuplicati i fondi per la Difesa

Ha spedito il commissario al Budget, Piotr Serafin, di fronte alla commissione parlamentare con pochissime informazioni, ma quasi in parallelo è stata lei, Ursula von der Leyen, a prendersi il palco di fronte ai giornalisti e a presentare la nuova proposta di bilancio della Commissione Ue. Dopo una mattinata di scontri interni al collegio dei commissari e alla maggioranza che sostiene la politica tedesca, da Palazzo Berlaymont è stato finalmente prodotto il primo piano per il Quadri finanziario pluriennale 2028-2035. E la voce che si prende i titoli è una in particolare: quintuplicati i fondi per la Difesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Von der Leyen presenta la proposta di bilancio settennale dell’Ue: “Quintuplicati i fondi per la Difesa”

