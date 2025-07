ATP Bastad 2025 occasione sprecata per Pellegrino Griekspoor approda ai quarti

Andrea Pellegrino gioca una bella partita, sfiora il successo, spreca una grande occasione ed esce dal campo con più di una recriminazione. Nell’incontro valevole per il secondo turno del torneo ATP di Bastad l’olandese Tallon Griekspoor supera il giocatore italiano 4-6 7-6(6) 6-3 ed approda ai quarti di finale, turno in cui affronterà il connazionale Jesper De Jong. Il giocatore italiano inizia la partita con il punto dell’1-0 dopo aver rimontato da 0-30, il suo rivale impatta a 15 per l’immediato 1-1. I due giocatori difendono, con relativa serenità , i rispettivi turni di battuta fino al momento della verità che arriva nel finale di parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Bastad 2025, occasione sprecata per Pellegrino. Griekspoor approda ai quarti

In questa notizia si parla di: bastad - occasione - pellegrino - griekspoor

Andrea Pellegrino batte in rimonta Jaime Faria ed avanza agli ottavi di Bastad. Se la vedrà con la testa di serie numero 2 del torneo, Tallon Griekspoor. #TSOS // #ATP // #TENNIS // #NORDEAOPEN // #FITP - facebook.com Vai su Facebook

Stavolta il Sospiro potrebbe essere quello giusto! Pellegrino non si ferma neanche in Atp, terzo match di fila vinto e fiducia accumulata. Ottavi a Bastad, sfiderà Griekspoor a viso aperto. Con un esito tutto da scrivere, per nuovi lidi che Andrea questa volta vuole Vai su X

ATP Bastad 2025, occasione sprecata per Pellegrino. Griekspoor approda ai quarti; Bastad, sfumano d'un soffio i quarti per Pellegrino; ATP Bastad, Pellegrino in rimonta batte Faria. Adesso sfida a Griekspoor.

Amarezza Pellegrino: spreca cinque match point e cede a Griekspoor a Bastad - Il tennista pugliese gioca meglio per due set, poi spreca cinque match point e cede il passo all’olandese Un vero e proprio peccato per Andrea Pellegrino. Come scrive tennisitaliano.it

ATP Bastad, Pellegrino in rimonta batte Faria. Adesso sfida a Griekspoor - Contro l'olandese sarà la prima sfida in assoluto ... Riporta ubitennis.com