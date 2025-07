Lookman Juventus Sky scatto bruciante dell’Inter | c’è l’accordo col giocatore! Adesso si tratta con l’Atalanta | la dirigenza interista ha in mente di proporre quella somma Ultimissime

Lookman Juventus, l’Inter anticipa i bianconeri e trova l’accordo con il giocatore! Adesso la palla passa alle due società . Ultimissime. L’affare Lookman Juventus potrebbe subire una brusca accelerazione in favore dell’ Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri hanno raggiunto un accordo con Ademola Lookman, attaccante dell’ Atalanta, per il suo trasferimento. Dopo aver trascorso una stagione brillante con i bergamaschi, Lookman si prepara a fare il salto in una grande squadra blasonata, e l’ Inter sembra aver messo le mani sul giocatore. L’accordo tra il club nerazzurro e l’attaccante è già stato definito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lookman Juventus (Sky), scatto bruciante dell’Inter: c’è l’accordo col giocatore! Adesso si tratta con l’Atalanta: la dirigenza interista ha in mente di proporre quella somma. Ultimissime

In questa notizia si parla di: juventus - inter - lookman - accordo

Juventus Women, ufficiale: cambia l’orario della sfida contro l’Inter all’Allianz Stadium. Ecco il motivo - di Redazione JuventusNews24 Juventus Women, cambia l’orario della sfida contro l’Inter: ufficiale la decisione.

Juventus-Inter Women: le convocate di Piovani per l’ultima della stagione! - Gianpiero Piovani convoca ventisei giocatrici per Juventus-Inter Women, sfida valida per la decima e ultima gara di poule scudetto.

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League - La stagione dell’ Inter Women si è chiusa con una bella vittoria contro la Juventus campione d’Italia.

Offerta ufficiale dal valore di 30 milioni di euro da parte della Juventus al Porto per Francisco Conceicao Come riportato da Fabrizio Romano, l’accordo è ormai alle fasi finali: la proposta dei bianconeri corrisponde al valore della clausola ma è pagata a rate - facebook.com Vai su Facebook

L’Inter fa sul serio per Lookman: c’è l’accordo con il giocatore; Lookman-Inter, base d'accordo con l'attaccante: cifre, formula e quanto incasserebbe l'Atalanta; MERCATO | Inter, accordo con Lookman! Primi contatti con l'Atalanta ??.

Lookman resta in Serie A, operazione da 50MLN: Juve beffata - Considerata l’insistenza la Juventus davvero credeva di formare il duo David- calciomercatoweb.it scrive

MERCATO | L'Inter vuole Lookman: contatti con l'Atalanta! ?? | OneFootball - Il calciomercato è ufficialmente entrato nella sua fase più calda, con i club impegnati senza sosta per completare le rose il prima possibile. Lo riporta onefootball.com