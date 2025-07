LIVE Italia-Serbia 2-0 Nations League volley 2025 in DIRETTA | azzurri straripanti nel secondo set 25-14

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Primo tempo Stefanovic 1-0 Murooooooooooooooooo Michielettoooooooooooooooooo 25-14 Murooooooooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! C’è solo l’Italia in campo. L’infortunio a Masulovic ha spento completamente una Serbia completamente fuori dal match contro un’Italia che sta giocando senza pressioni e molto molto bene 24-14 Mano out Bottolo in pipe 23-14 Errore al servizio Italia 23-13 diagonale di Michieletto da zona 4 22-13 Errore al servizio Serbia 21-13 Errore al servizio Italia 21-12 Primo tempo Gargiulo 20-12 Pallonetto di Ivovic in pipe 20-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Bovolentaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa appena entrato 19-11 Errore al servizio Serbia 18-11 Errore al servizio Italia 18-10 Murooooooooooooooooooooo Anzaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 17-10 Pipe di Bottolo 16-10 Pipe di Ivovic 16-9 Errore al servizio Serbia 15-9 La pipe di Ivovic 15-8 Diagonale stretta di Ivovic da zona 4 15-7 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Gargiulooooooooooooooooooooooooooooo 14-7 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Gargiulooooooooooooooooooooooo 13-7 Rychlicki vincente da seconda linea sulle mani del muro 12-7 Primo tempo dietro Gargiulo 11-7 Mano out Luburic da zona 2 11-6 Pallonetto di Ivovic da zona 4 11-5 Rychlicki vincente da seconda linea senza muro 10-5 Errore al servizio Italia 10-4 Muroooooooooooooooooo Gargiuloooooooooooooooooooo 9-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Rychlickiiiiiiiiiiiiiiiiiii 8-4 Muroooooooooooooooooooo Gargiulooooooooooooooooooooooo 7-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Rychlickiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 6-4 Out la diagonale di Ivovic da zona 4 5-4 Mano out Gargiulo in primo tempo 4-4 Parallela di Luburic da seconda linea 4-3 Errore al servizio Serbia 3-3 Muro Nedeljkovic 3-2 Errore al servizio Italia 3-1 Mano out in primo tempo Anzani 2-1 Mano out Perisic da zona 4 2-0 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1-0 Errore al servizio Serbia 25-15 Rychlicki vincente senza muro da seconda linea. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Serbia 2-0, Nations League volley 2025 in DIRETTA: azzurri straripanti nel secondo set, 25-14

