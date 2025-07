Non ce l’ha fatta Incidente choc sull’A1 la notizia più tragica sulla bambina rimasta ferita

Non ce l’ha fatta. Era ricoverata in condizioni disperate all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto martedì 15 luglio sull’autostrada A1, nel tratto tra i caselli di Fiorenzuola e Badia. A nulla sono serviti i tentativi dei medici: le ferite riportate nello schianto erano troppo gravi. Summer, la bambina che tra poche settimane avrebbe compiuto quattro anni, era sul sedile posteriore di una Fiat Panda, insieme a madre, zia e nonni, quando un tir ha travolto la loro auto nella galleria “di Base”, in direzione Bologna. La tragedia ha avuto un bilancio devastante: cinque le vittime, tutte appartenenti alla stessa famiglia di Gravellona Toce, in provincia di Verbania. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: fatta - incidente - bambina - rimasta

Loreto, papĂ muore a 3 giorni dall?incidente. Non ce l?ha fatta il 39enne Razvan Nicolae Stangaciu. L?ultimo gesto: ha donato gli organi - LORETO - Non ce l?ha fatta Razvan Nicolae Stangaciu, il 39enne vittima del tragico incidente avvenuto sabato scorso in via Marconi, all?incrocio con via Ungheria, in pieno centro a.

Sant’Agata Bolognese, Rayane non ce l’ha fatta: il giro con la moto dell’amico e l’incidente - Non ce l’ha fatta Rayane Essaid, il diciassettenne rimasto coinvolto in un grave incidente stradale lo scorso venerdì a Sant’Agata Bolognese, all’incrocio tra via Fratelli Cervi e viale della Repubblica.

Rione Libertà , si aggrava il bilancio dell’incidente: Francesco Pio non ce l’ha fatta - Tempo di lettura: < 1 minuto Si aggrava il bilancio dell’incidente che ieri sera ha visto coinvolte a Benevento, al Rione Libertà , un’auto e una moto sulla quale viaggiavano due centauri.

Gravissimo incidente in galleria sull'A1 a #Barberino. Un'auto si è fermata improvvisamente sulla corsia di marcia ed è stata travolta da un camion. Tre le vittime: 2 donne e un uomo. Ferite gravemente anche una donna e una bambina di 5 anni. La circolazio - facebook.com Vai su Facebook

Tre uomini morti sul colpo, una donna e una bambina gravemente ferite, un cane deceduto: è il tragico bilancio dell'#incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sulla #A1 Direttissima in direzione Bologna, all'interno della galleria di Base, nel tratto compre Vai su X

Incidente in A1 vicino Firenze: morta bimba rimasta ferita; Incidente A1 in galleria a Barberino, morta la bambina rimasta ferita: a perdere la vita anche i nonni, zia e; Incidente di Crespellano: morta la bambina di 12 anni coinvolta nello scontro frontale.

Incidente A1, morta la bimba di 4 anni Summer: gravissima la madre. Chi erano le altre vittime coinvolte - Non ce l’ha fatta Summer, la bambina che avrebbe compiuto 4 anni ad agosto, coinvolta nell’incidente stradale avvenuto martedì 15 luglio sull’autostrada A1. Da msn.com

Incidente A1 in galleria a Barberino, morta la bambina rimasta ferita: a perdere la vita anche i nonni, zia e cane. Grave la madre L'auto travolta da un tir - Si è aggravato ulteriormente il bilancio dell’incidente stradale che ieri, martedì 15 luglio, ha distrutto una famiglia di Gravellona Toce. Scrive ilmessaggero.it