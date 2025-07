Filippi Heineken | La birra è centrale nella socialità

“Abbiamo capito come i consumatori, soprattutto i giovani, siano sempre di più alla ricerca di socialità. Con Heineken, attraverso campagne come The Boring Phone lo scorso anno e Bar Dating pochi mesi fa, incoraggiamo le nuove generazioni a riscoprire il piacere degli incontri reali”. Lo ha detto all’Adnkronos Michela Filippi, Marketing Director di Heineken Italia, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Filippi (Heineken): “La birra è centrale nella socialità”

Heineken interroga i giovani sulla socialità: oltre il 76,5% preferisce stare in compagnia in - I risultati di un’indagine AstraRicerche per Heineken, condotta nell’ambito della campagna ‘Together’, che mira a sondare l’evoluzione della socialità tra i giovani, evidenziano il desiderio di Gen Z e Millennials di riappropriarsi della socialità offline.

