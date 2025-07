Tragedia a Pozzuoli | muore giovane centauro dopo un violento scontro e un volo dal ponte

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro fatale tra Bacoli e Pozzuoli. Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 16 luglio, lungo via Miliscola, tra Bacoli e Pozzuoli, (Napoli) nella zona di Arco Felice. A perdere la vita è stato un motociclista, coinvolto in un violento impatto con un’automobile. Il volo dal ponte e l’impatto mortale. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo in sella alla moto sarebbe stato sbattuto fuori strada dalla forza della collisione, finendo giù da un ponte. L’impatto è stato fatale: il motociclista è morto sul colpo. Inutili i soccorsi. Il corpo del giovane è stato ritrovato dai soccorritori poco dopo l’incidente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia a Pozzuoli: muore giovane centauro dopo un violento scontro e un volo dal ponte

In questa notizia si parla di: pozzuoli - scontro - tragedia - muore

Tragedia a Torre del Greco, dove una donna di circa 60 anni è morta dopo essersi accasciata improvvisamente in strada, a via Roma, colpita da un malore. - facebook.com Vai su Facebook

Incidente a Pozzuoli, 18enne si schianta con la moto dopo un volo di cento metri; Domenica di sangue anche sulle strade, Ciccio perde il controllo dello scooter e muore sull'asfalto; Daniele Ciro muore in un incidente dopo una cena con gli amici, lo strazio della nipote: «Mi manca l'aria, ora.

Tragedia a Pozzuoli: uomo muore in mare dopo un tuffo - MSN - Dramma in mattinata a Pozzuoli, dove un uomo di circa 70 anni ha perso la vita mentre faceva il bagno in mare. Riporta msn.com

Dramma in spiaggia a Pozzuoli, muore dopo un tuffo in mare - Stamattina una tragedia si è verificata sulla spiaggia di Lucrino dove un anziano è morto dopo un tuffo in mare. Si legge su internapoli.it