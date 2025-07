Le tartarughe Caretta Caretta nidificano sulla spiaggia di Punta Aderci ma le uova vengono predate dalle volpi

Sulla spiaggia della riserva naturale di Punta Aderci, a Vasto, sono tornate a nidificare le tartarughe Caretta Caretta. È la pagina Facebook ufficiale della riserva a dare la notizia, con tanto di foto delle tracce degli animali sulla sabbia. Sono stati due assidui frequentatori di Punta. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: caretta - punta - tartarughe - spiaggia

Giovanna, Nerey e Franci, tre tartarughe Caretta caretta tornano libere nel mare di Punta Campanella - Tre tartarughe marine sono state liberate nel mare di Punta Campanella, in Campania. Si chiamano Giovanna, Nerey e Franci e tutte e tre erano state vittime accidentali delle pesca.

NIDO TARTARUGHE DISTRUTTO A FORIO, IL PUNTO CON CATERINA IACONO Un nubifragio ha purtroppo distrutto il nido di Caretta caretta sulla spiaggia di Forio, vanificando la recente deposizione. In questa intervista, la biologa Caterina Iacono racconta - facebook.com Vai su Facebook

L’invasione di tartarughe sulla riviera romagnola: “Volontari e sentinelle per salvare i loro nidi”; Il bagnino assiste alla deposizione delle uova di tartaruga, arrivano i volontari specializzati per difenderle; Punta Marina. Una tartaruga ha deposto 98 uova: nel nostro territorio non era mai accaduto.

Le tartarughe Caretta Caretta nidificano sulla spiaggia di Punta Aderci, ma le uova vengono predate dalle volpi - Si tratta di un segnale positivo per la riserva vastese, che quest'anno ha visto anche la presenza di un nido di Fratino e l'involo del piccolo nato ... Scrive chietitoday.it

Le incredibili spiagge di Zante, l’isola delle tartarughe Caretta-caretta in Grecia - Zante, isola dello Ionio, offre spiagge mozzafiato tra natura, mare turchese e tartarughe Caretta- Come scrive siviaggia.it