Nella Roma giallorossa sono due i nomi che stanno infiammando il calciomercato: Richard Rios del Palmeiras e Wesley del Flamengo. Se sul primo incombe la forte concorrenza del Benfica, sul secondo pesa la chiara volontà del tecnico Gian Piero Gasperini, che lo considera il rinforzo ideale per il proprio gioco. Per questo motivo, Frederic Massara è al lavoro per concludere l’affare, nonostante la resistenza del club brasiliano. Il giocatore avrebbe già dato il suo si al trasferimento e starebbe spingendo per indossare la maglia giallorossa. La Roma ha già presentato una nuova offerta al Flamengo, che però continua a opporsi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Gasperini spinge per Wesley: Massara al lavoro per chiudere l’affare