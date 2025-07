Gli estorcono oltre 3mila euro minacciando di divulgare le sue foto intime | coppia rintracciata e denunciata

SENIGALLIA – Le richieste di denaro, per evitare che le sue foto intime venissero divulgate, erano ormai divenute costanti. Da qui, la decisione di rivelare tutto alla polizia e denunciare chi gli stava estorcendo denaro. Nei giorni scorsi si è presentato presso gli uffici del Commissariato un. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: intime - estorcono - oltre - 3mila

Gli estorcono oltre 3mila euro minacciando di divulgare le sue foto intime: coppia rintracciata e denunciata.

Bari, chiedono a uomo quasi 3mila euro per non pubblicare foto intime ... - L’operazione è stata condotta dalla polizia postale che ha fermato in flagranza i responsabili nel quartiere Libertà: denunciato anche un minorenne. Segnala bari.repubblica.it