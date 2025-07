Cbs ' Trump sta valutando il licenziamento di Powell'

Donald Trump ha chiesto a un gruppo di deputati repubblicani se doveva o meno licenziare il presidente della Fed Jerome Powell. Lo riporta Cbs citando alcune fonti, secondo le quali il presidente avrebbe indicato che intende rimuovere Powell. Trump sta discutendo la possibilità di licenziare Powell per giusta causa in privato.

Usa, Trump: non ho alcuna intenzione di licenziare Powell - Washington, 22 apr. (askanews) - Donald Trump non ha "alcuna intenzione" di licenziare il presidente della Fed, Jerome Powell.

Trump attacca Jerome Powell, 'è uno stupido' - " 'Troppo tardi' Jerome Powell è uno stupido che non ha la minima idea di cosa sia. A parte questo, mi piace molto! Petrolio ed energia in forte calo, quasi tutti i costi (generi alimentari e "uova") in calo, praticamente nessuna inflazione, l'esatto opposto di "troppo tardi!".

Tassi, Bank of England taglia dello 0,25%, ma Fed resta cauta e infuria Trump: ‚ÄúPowell √® uno stupido‚ÄĚ - "Siamo in una buona posizione per attendere maggiore chiarezza prima di decidere ¬†aggiustamenti della politica monetaria", ha infatti insistito Powell, chiarendo che gli appelli del presidente Trump non influenzano in alcun modo le decisioni degli economisti della Fed L'articolo Tassi, Bank of England taglia dello 0,25%, ma Fed resta cauta e infuria Trump: ‚ÄúPowell √® uno stupido‚ÄĚ proviene da Il Difforme.

Trump vuole licenziare Powell e cerca una giusta causa (che non c'è) - Il presidente americano cerca 'una giusta causa' che non c'è per rimuovere quello che ritiene un nemico. Da msn.com