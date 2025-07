Il Pentagono ha deciso di scommettere in grande sull’intelligenza artificiale commerciale di frontiera. La mattina del 14 luglio il chief digital and artificial intelligence office (Cdao) del Dipartimento della Difesa ha annunciato l’assegnazione di 600 milioni di dollari in contratti equamente distribuiti tra Anthropic, Google e xAI, dopo una precedente assegnazione da 200 milioni a OpenAI avvenuta il mese scorso. Qualora tutte le opzioni contrattuali venissero esercitate l’investimento complessivo da parte del Cdao raggiungerebbe gli 800 milioni di dollari. Una cifra significativa, non tanto rispetto al budget totale del Pentagono (che si aggira attorno ai mille miliardi annui), ma per il segnale politico e strategico che lancia: una crescente apertura verso tecnologie commerciali già esistenti, piuttosto che verso soluzioni su misura sviluppate dai tradizionali appaltatori della difesa. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Per l’IA agentica il Pentagono guarda ad Anthropic, Google e xAI. Ecco i dettagli