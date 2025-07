“Non è piĂą tempo di rimandare: anche in Umbria è necessario realizzare un modello sanitario avanzato con la creazione di un’Azienda Ospedaliera Universitaria (Aou)”. A lanciare l’appello è il professor Luca Gammaitoni, docente universitario e voce autorevole del mondo accademico umbro, intervenuto dopo la pubblicazione della recente classifica del Sole 24 Ore sui migliori ospedali d’Italia. “La classifica evidenzia – spiega Gammaitoni – come molti dei presidi sanitari d’eccellenza portino la sigla Aou, che sta per Azienda Ospedaliera Universitaria. Si tratta di strutture in cui l’ospedale regionale e il dipartimento di medicina universitario collaborano in modo integrato, unendo la forza della ricerca accademica con l’efficienza delle strutture assistenziali pubbliche. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Gammaitoni: “Anche l’Umbria merita un’Azienda Ospedaliera Universitaria. Ora serve uno sforzo comune”