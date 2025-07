Arrivo col brivido a Tolosa | bloccato un invasore durante la volata del Tour

L'episodio si è verificato negli ultimi centocinquanta metri della volata fra Abrahamsen e Schmid: il manifestante è stato spinto sulle transenne da un addetto al servizio d'ordine. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Arrivo col brivido a Tolosa: bloccato un invasore durante la volata del Tour

La magia del Giro d’Italia, l’arrivo dentro Lecce per la volata finale - Lecce ha dunque abbracciato la carovana rosa per gli ultimi 25 chilometri grazie a un circuito cittadino, non privo di insidie, che è stato ripetuto due volte.

Giro d’Italia, il giovane Van Uden beffa tutti in volata a Lecce. All’arrivo esposti striscioni pro-Palestina - Volata doveva essere, volata è stata. La Alberobello – Lecce, quarta tappa da 189 km con cui il Giro ha fatto il suo rientro in Italia dopo le prime tre frazioni in Albania, era la classica giornata tutta pianeggiante ideale per gli sprinter.

Pogacar cade ma non perde terreno. Abrahamsen vince mentre un manifestante gli corre accanto - Il norvegese Jonas Abrahamsen ha vinto l'11/a tappa del Tour, con partenza e arrivo a Tolosa e lunga 156,8 km, battendo allo sprint il compagno di fuga, il campione di Svizzera Mauro Schmid. Lo riporta msn.com