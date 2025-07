Pozzuoli si schianta con la moto e vola giù dal ponte | centauro muore sul colpo

Tragedia nella mattinata di oggi, mercoledì 16 luglio, a Pozzuoli, dove un violento incidente stradale è costato la vita a un uomo. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma secondo una prima ricostruzione, l’impatto sarebbe stato talmente violento da far sbalzare la vittima giù da un ponte, finendo all’ingresso del Tunnel di Montenuovo. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Pozzuoli, si schianta con la moto e vola giù dal ponte: centauro muore sul colpo

In questa notizia si parla di: pozzuoli - ponte - schianta - moto

Incidente a Pozzuoli, c'è un morto: uomo vola giù dal ponte - Incidente mortale oggi a Pozzuoli. Un uomo è deceduto dopo il forte impatto. La dinamica è ancora da chiarire, ma lo scontro sarebbe stato talmente forte che avrebbe fatto sbalzare la.

Poco dopo le 12:50, un grave incidente stradale si è verificato sulla Tangenziale di Napoli, all’altezza dello svincolo “Italia ‘90” ad Agnano. Nello scontro, che ha coinvolto un camion e una moto, hanno perso la vita due persone che viaggiavano a bordo del - facebook.com Vai su Facebook

Incidente a Pozzuoli, 18enne si schianta con la moto dopo un volo di cento metri; Si schianta con lo scooter in via Marina, 54enne gravissimo in ospedale. Incidente al Ponte dei Granili; Pozzuoli, si schianta con la moto e vola giù dal ponte: centauro muore sul colpo.

Incidente a Pozzuoli, 18enne si schianta con la moto dopo un volo di cento metri - Dramma questo pomeriggio a Pozzuoli dove un giovane ha perso la vita in seguito a un incidente stradale. Scrive msn.com

Tragedia a Pozzuoli: giovane in moto si schianta dopo un volo di oltre cento metri – LE FOTO - POZZUOLI – Tragedia questo pomeriggio a Pozzuoli dove un giovane ha perso la vita in un incidente stradale. Segnala cronacaflegrea.it