Da Baglioni Raf Pravo a Consoli | la nuova stagione del Gesualdo

Tempo di lettura: 14 minuti Emozioni a regola d’arte per la nuova stagione del Teatro Carlo Gesualdo di Avellino. Quattordici spettacoli che spazieranno dal musical al cabaret, dal saranno annunciati nel corso dell’anno. Il Gesualdo si conferma cornice perfetta per l’intrattenimento teatrale e inaugura la nuova stagione con l’anteprima nazionale del Frida Opera Musical. Poi spazio al teatro di Salemme, Siani, Ranieri e Carofigli o, ai musical con la Compagnia della Rancia e con il 45esimo anniversario di Forza Venite Gente, i concerti di Patty Pravo, Raf, Carmen Consoli, l’omaggio a Battisti e lo spettacolo per bambini Alice nel Paese delle Meraviglie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

