Tenta un furto a Montalto ma non poteva muoversi da Roma | non può tornare sul litorale per 3 anni

Aveva l'obbligo di dimora nella Capitale, ma è stato sorpreso a tentare un furto a Montalto di Castro. L'uomo, un 52enne romano, dopo l'arresto dei carabinieri è stato raggiunto anche dal divieto di ritorno nel comune sul litorale per i prossimi tre anni. La misura è stata disposta dal. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

