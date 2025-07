Arrestate due baby spacciatrici | trovate con hashish marijuana ketamina e mdma

Terni, 16 luglio 2025 - Detenzione ai fini di spaccio e ricettazione in concorso: i Carabinieri di Terni hanno arrestato due baby spacciatrici. È successo domenica quando l'Arma ferma un diciottenne ternano che aveva acquistato due grammi di hashish da una delle due ragazzine (entrambe minori). Una volta proceduto con la perquisizione domiciliare sono sbucati 310 grammi di hashish, circa 7 grammi di marijuana, diciannove dosi di ketamina del peso complessivo di poco più di 7 grammi e cinque bustine di Mdma, oltre a tre bilancini elettronici, tre coltelli pe r tagliere la droga e diverso materiale per il confezionamento delle dosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arrestate due baby spacciatrici: trovate con hashish, marijuana, ketamina e mdma

