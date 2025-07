Jannik Sinner la modella danese Laila Hasanovic è la sua nuova fiamma?

Dopo il trionfo a Wimbledon il campione di tennis si sta concedendo qualche giorno di relax. Secondo i rumors insieme alla venticinquenne Laila Hasanovic (già compagna di Mick Schumacher). 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Jannik Sinner, la modella danese Laila Hasanovic è la sua nuova fiamma?

In questa notizia si parla di: laila - hasanovic - jannik - sinner

Chi è Laila Hasanovic, nuova fidanzata di Jannik Sinner? - Jannik Sinner fa di nuovo sognare gli appassionati di tennis e gli italiani. Infatti, il tennista altoatesino ha battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz a Wimbledon.

Sinner e il viaggo «di lavoro» a Copenaghen, spunta la foto con una ragazza: «È Laila Hasanovic, ex di Mick Schumacher» - Jannik Sinner torna a "difendersi" dal gossip, ma con scarso successo. Nella prima conferenza stampa al Roland Garros, alla primissima domanda, gli è stato chiesto conto del suo.

Laila Hasanovic a Parigi per la finale di Sinner, ma allora è amore? - La modella danese, ex di Mick Schumacher, è stata beccata (anche) tra il pubblico del Roland Garros per la sfida di Jannik contro Alcaraz

Jannik Sinner e la presunta fuga d’amore dopo il trionfo a Wimbledon. Impazzano i rumors su una presunta frequentazione con la modella danese Laila Hasanovic. Vai su X

La presunta fidanzata di Jannik Sinner, Laila Hasanovic? Ecco la modella che sta facendo girare la testa a Wimbledon - facebook.com Vai su Facebook

Il flirt tra Jannik Sinner e la modella danese, tra indiscrezioni e discrezione. E l’ipotesi fuga d’amore; Jannik Sinner, la vacanza con Laila Hasanovic: così si ricarica il campione; Jannik Sinner, Laila Hasanovic è la nuova fidanzata? Cosa sappiamo.

Jannik Sinner si defila mentre Laila Hasanovic cede a una provocazione dopo Wimbledon, riaccesi i rumors sulla fuga a due - Mistero sulla fuga di Sinner dopo la vittoria a Wimbledon 2025 e il rientro lampo a Bolzano, una fuga romantica con Laila Hasanovic il sospetto, prima di Toronto ... Lo riporta sport.virgilio.it

Jannik Sinner e Laila Hasanovic: vacanza romantica dopo la vittoria a Wimbledon - Jannik Sinner e Laila Hasanovic: spunta una fuga d'amore dopo Wimbledon. Da donnaglamour.it