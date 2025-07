Il potere del fantasy in tv | perché lo show di hbo supera un film da 372 milioni

Il panorama delle produzioni fantasy di HBO si distingue per alcune delle interpretazioni più raffinate e fedeli ai libri originali, spesso superando le versioni cinematografiche. In questo contesto, la serie His Dark Materials emerge come esempio emblematico di come il medium televisivo possa offrire un’esperienza narrativa più completa e coinvolgente rispetto al cinema. Questo articolo analizza i motivi per cui questa produzione rappresenta una svolta nel genere fantasy, evidenziando le differenze rispetto al film del 2007 The Golden Compass e sottolineando l’importanza della serialità nella trasposizione letteraria. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

