È Samsung Galaxy Z Fold7 il nuovo pieghevole più sottile al mondo

A quanto pare, il titolo di smartphone pieghevole più sottile al mondo spetta a Samsung Galaxy Z Fold7, e non a HONOR Magic V5.

Samsung presenta Galaxy S25 Edge: un nuovo standard per il design ultrasottile - (Adnkronos) – Samsung Electronics ha annunciato l’arrivo di Galaxy S25 Edge, il nuovo dispositivo che amplia la linea Galaxy S e ne ridefinisce i confini grazie a un design ultrasottile unito a prestazioni di alto livello.

Samsung Galaxy S25 Edge, display più resistente con Gorilla Glass - ROMA (ITALPRESS) – Il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge, lo smartphone ultrasottile della serie Galaxy S, presentato da Samsung nei giorni scorsi – oltre che per un peso di appena 163 grammi – è caratterizzato anche da un telaio in titanio che offre una protezione duratura per l’uso quotidiano, e per il nuovo Corning Gorilla Glass Ceramic 2, un vetro ceramico progettato per la resistenza, utilizzato per il display frontale che offre una protezione avanzata e un design straordinariamente sottile.

Samsung Galaxy Z Fold7: è lui il foldable più sottile al mondo - Lo smartphone pieghevole più sottile al mondo è in realtà il Samsung Galaxy Z Fold7 e non l'Honor Magic V5, tutto dipende dalla pellicola. Si legge su msn.com

Sorpresa Samsung Galaxy Z Fold 7: è più sottile del pieghevole più sottile al mondo - L’estate è cominciata in grande stile con il lancio di Honor Magic V5 e Samsung Galaxy Z Fold 7, i nuovi top di gamma pieghevoli. Lo riporta gizchina.it